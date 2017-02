Pensionist nach Brand in Kärntner Bauernhaus tot aufgefunden

Ein 86-jähriger Pensionist ist am Montag nach einem Brand in seinem Bauernhaus in Metnitz (Bezirk St. Veit) tot aufgefunden worden. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, hatte niemand den Brand des abgelegenen Hauses bemerkt, das Feuer könnte bereits am Wochenende ausgebrochen sein. Woran der Pensionist gestorben ist, war vorerst unklar.

Das Haus brannte laut Polizei bis auf die Grundmauern nieder, die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch. Bei diesem Einsatz wurde auch der 86-Jährige gefunden, er lag etwas abseits des Hauses. Für Dienstag wurde eine Obduktion angeordnet, an diesem Tag waren auch Ermittlungen zur Brandursache geplant.