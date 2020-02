"Pendlermaut": Verkehrsjurist sieht keine rechtlichen Hindernisse

Die Diskussionen rund um eine 700-Euro-Jahreskarte für Pendlerparkplätze in der Stadt Salzburg drehte sich zuletzt vor allem um die Frage, ob die geplante Lösung rechtlich hält. Für ÖVP-Stadtrat Harald Preuner steht jedenfalls seit Beginn der Debatte fest: "Das ganze Modell ist derzeit in unserem Landes-Parkgebührengesetz nicht unterzubringen", meint er. Und er verweist der mit seiner Auffassung auf den Magistrat. "Das sieht die ganze Beamtenschaft so", behauptet Preuner. Vor allem die jährliche Pauschalgebühr stehe rechtlich auf wackeligen Beinen – im Parkgebührengesetz ist nämlich nur von "monatlichen Bauschbeträgen" die Rede (siehe Zusatztext).