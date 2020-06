Parkplatz-Mord: Schüsse waren für Polizei "Hinrichtung"

Nach wie vor auf der Flucht ist jener Mann, der Sonntagnachmittag auf einem Parkplatz in Klagenfurt einen 53-jährigen Versicherungsvertreter aus Globasnitz in dessen Fahrzeug erschossen haben soll. Wie die Obduktion am Montag im Klinikum Klagenfurt ergab, wurde das Opfer von drei Schüssen getroffen – angeblich jeweils aus kürzester Distanz am Kopf.

Ermittelnde Beamte, die nicht genannt werden wollen, nehmen das Wort " Hinrichtung" in den Mund. Sie sind sich sicher, dass es sich um eine "kaltblütige und penibel vorbereitete Tat" handelt. "Ich kann lediglich bestätigen, dass jeder einzelne Schuss tödlich war. Alles andere ist aus ermittlungstaktischen Gründen nicht für die Öffentlichkeit bestimmt", sagt Antoinette Tröster von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt. Die Polizei veröffentlichte am Montag ein Fahndungsfoto vom 50-jährigen Tatverdächtigen.