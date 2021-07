Oligarch Firtasch unter Korruptionsverdacht

Wegen des neuen Verdachts wurde im Rahmen eines Rechtshilfeersuchens der Staatsanwaltschaft Schwerin vergangenen Mittwoch in der Villa des Oligarchen in Wien-Hietzing eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Zeitgleich wurden an diesem Tag die Unternehmensberaterin W., zwei Beamte des Landeskriminalamts Mecklenburg-Vorpommern und die Ehefrau des einen Polizisten in Deutschland verhaftet. Der Haftbefehl gegen den jüngeren Beamten wurde später aufgehoben, die anderen Beschuldigten sitzen in U-Haft.

Laut dem KURIER vorliegenden Informationen besteht der Verdacht, dass Christine W. und einer der zwei LKA-Beamten angeblich am 6. April 2014 mit Firtasch bzw. Personen aus seinem engen Umfeld einen Beratervertrag abgeschlossen haben. Dem Vernehmen nach sollte sie für den Oligarchen ausloten, welche rechtlichen Risken ihm in Russland, in der Ukraine und Ungarn drohen könnten. Insgesamt flossen von Mitte April 2014 bis Mitte März 2015 520.000 Euro auf ihr Konto bei der Landesbank Berlin.