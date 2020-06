ÖVP und SPÖ streiten um das "heilige Land"

Es hat bereits im Tiroler Budgetlandtag vergangene Woche begonnen. Die SPÖ vermisste die soziale Treffsicherheit des Haushaltes von Schwarz-Grün. Einsparungspotenzial ortete sie etwa bei den Geldern, die das Land Tirol der Kirche zukommen lässt. Dass brachte der SPÖ Schelte von der ÖVP ein. Deren Klubobmann Jakob Wolf legte im Verlauf dieser Woche nach. Er sah in den vorgeschlagenen Subventionskürzungen des Ex-Koalitionspartners den Wunsch, "Kirchenbauten verfallen zu lassen."

Für SPÖ-Kultursprecher Thomas Pupp ist das "dumpfe Polemik. Keiner will, dass Kirchenbauten verfallen. Aber eine Landespfarre leistet sich in ganz Österreich nur das ‚heilige Land’ Tirol". Die Vereinbarung, wonach das Land den Erhalt der Pfarre Mariahilf in Innsbruck garantiert, gehe auf den 30-jährigen Krieg zurück. "Die kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Protestanten sind glücklicherweise längst beigelegt", setzt Pupp nach.