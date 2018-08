Österreicher schmuggelte 80 Papageien

An Fleischwaren dachten die Zollbeamten zu allererst auch beim wohl makabersten Fall der vergangenen Jahre. Am Flughafen Graz wurde im September 2017 das Gepäck einer Marokkanerin durchleuchtet und Auffälligkeiten bei Plastikschüsseln festgestellt. Es stellte sich heraus, dass die Frau die Überreste ihres Mannes in den Tupperware-Produkten transportiert hatte.

Sie gab gegenüber den Zollbeamten an, mit den mitgebrachten Gedärmen den Mord an ihren Mann beweisen zu wollen. Er sei in Marokko in ein Krankenhaus gebracht worden und sei laut ihrer Aussage dort vergiftet worden. „Wir haben etwas Kriminelles vermutet. Im Endeffekt ging es um die Überführung der Leiche und die damit einhergehenden Kosten“, schildert Marosi.