Österreicher in Moskau erstochen

Ein 33 Jahre alter Österreicher ist am Sonntag in Moskau erstochen worden. Ein entsprechender Bericht der Kronen Zeitung wurde vom Außenministerium bestätigt. Als mutmaßlicher Täter wurde ein Taxifahrer festgenommen.

Nach der Fahrt soll es laut dem Bericht zu einem Streit zwischen dem Österreicher und dem Taxifahrer gekommen sein. In dessen Verlauf dürfte der Fahrer dem 33-Jährigen ein Messer in Brust, Oberschenkel und Hüfte gerammt haben. Das Verletzte starb in einem Krankenhaus. Er hatte zu viel Blut verloren.

Nach Angaben des Außenministeriums hat sich der 33-Jährige bereits längere Zeit in Moskau aufgehalten und soll dort gelebt haben. "Wo der Mann in Österreich zuletzt seinen Wohnort gehabt hat, wissen wir derzeit noch nicht", teilte ein Sprecher des Ministeriums auf KURIER-Anfrage mit.