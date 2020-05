Österreicher fleißigste Schienen-Nutzer

43 Prozent gaben hierzulande an, mit dem Angebot sehr zufrieden oder zufrieden zu sein, für 50 Prozent ist das Angebot zumindest in Ordnung, nur 7 Prozent sind unzufrieden. Dass dennoch Luft nach oben ist, zeigt ein Land, das zwar nicht in der EU, uns aber trotzdem sehr nahe ist. In der Schweiz werden von jedem Eidgenossen 2555 Kilometer auf der Schiene zurückgelegt.