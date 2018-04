Pannenstreifen wird freigegeben, dafür bleibt Rettungsgasse

Im Bereich der Ostautobahn (A4) zwischen Schwechat und Simmeringer Haide wird der Pannenstreifen ab Sommer freigegeben. Dafür bleibt die Rettungsgasse erhalten. Das bestätigte ein Sprecher von Verkehrsminister Norbert Hofer dem KURIER. Im Dezember hatte der Verkehrsminister noch laut über ein Aus für die umstrittene Rettungsgasse nachgedacht, das ist nun aber kein Thema mehr.

Die Asfinag beginnt bereits demnächst mit den Umbauarbeiten auf der A4. So müssen alle Markierungen neu aufgetragen werden, da der Pannenstreifen zu eng ist. Außerdem werden Videoanlagen und ein Leitsystem montiert. Bei diesem Stück handle es sich um einen „Hotspot“, was die Staubildung anbelangt, wie offiziell betont wird, das solle sich nun ändern. Gleichzeitig wird vom Verkehrsministerium eine Änderung der Straßenverkehrsordnung in Begutachtung geschickt. "Künftig wird es so sein, das weitere Strecken auf dem Verordnungsweg freigegeben werden", berichtet der Hofer-Sprecher. Eine Ausweitung auf weitere Strecken geht dann auf kürzerem Wege.