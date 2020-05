Nie mehr wieder dem Bus nachwinken

Auf der neuen Strecke zwischen Wien und St. Pölten ist es am Freitag zu zahlreichen Verspätungen gekommen. Der ÖBB-Railjet, der um 13 Uhr 28 in St. Pölten hätte sein sollen, hatte 30 Minuten Verspätung. Laut dem ÖBB-Kundendienst sind „die meisten Züge“, die bis Freitagmittag auf der Strecke zwischen Wien und St. Pölten verkehrten, mit mindestens fünf oder 10 Minuten Verspätung an den Zielbahnhöfen angekommen.



Grund dafür ist laut Kundendienst das Wetter. Wie schon am Donnerstag auf der Strecke von Wien nach Salzburg, durften am Freitag auch die Railjets zwischen Wien und St. Pölten witterungsbedingt maximal 160 km/h statt der Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h fahren.



Auch am Donnerstag mussten insgesamt vier Railjets von Wien nach St. Pölten außerplanmäßig umgeleitet werden. Ein Abendzug war insgesamt ein Stunde und 18 Minuten unterwegs. ÖBB-Sprecher Christopher Seif sagt: „Das sind Anfangsschwierigkeiten, die wir in den Griff bekommen werden.“