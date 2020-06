Ärzte machen der Politik Dampf

Weltgesundheitsorganisation

Dafür kommt der Gesundheitsminister wegen des traurigen Ergebnisses einer aktuellen WHO-Studie in Argumentationsnot. Diesieht– beim Thema Nichtraucher-Schutz – als das Schlusslicht Europas. Unter 34 verglichenen Nationen rangierte2013, knapp hinter Deutschland, an letzter Stelle(siehe Grafik).jedoch gibt unumwunden zu, "dassbeimNichtraucherschutz noch viel aufzuholen hat und dass es noch in dieser Legislaturperiode zum generellenin derkommen soll."

Prof. Manfred Neuberger, Präventivmediziner und Umwelt-Hygieniker der Uni-Wien gab dazu ein bemerkenswertes Beispiel: "Ein Kellner, der acht Jahre lang in einem verrauchten Betrieb arbeitet, verdoppelt nur durch Passivrauchen sein Krebsrisiko."

Ärztekammer-Präsident Szekeres machte vor allem auf das Rauchverhalten der Jugendlichen aufmerksam: "Knapp 30 Prozent der 15-jährigen Mädchen rauchen zumindest ein Mal pro Woche. Für Burschen gilt Ähnliches. Beim Rauchverhalten unserer Jugend sind wir auch Schlusslicht in Europa." Dennoch, so Szekeres weiter, "liegen die Ausgaben für Prävention in Österreich laut OECD-Statistik bei 1,8 Prozent der Gesundheits-Ausgaben. Der EU-Schnitt liegt aber bei 2,9 Prozent des jeweiligen nationalen Gesundheitshaushaltes."

Stöger argumentiert mit verstärkten Anstrengungen: "In wenigen Monaten wird die nationale Suchtpräventions-Strategie präsentiert. Arbeitsgruppen befinden sich bereits in der finalen Phase."

Wie schwer sich Rauchverbote in der Praxis durchsetzten, zeigt das Thema Freibäder. Während in Graz Zigaretten verbannt wurden, wollen andere Städte abwarten. Für Mediziner Neuberger eine "Schande": "Die Politik entscheidet nicht, weil sich Raucher eher aufregen als Nichtraucher." Kollege Kerbl ergänzt: "Eine Minderheit gefährdet die Mehrheit."