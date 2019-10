Neuer Wonnemonat: Oktober bis zu zehn Grad zu warm

Steffen Dietz vom Wetterdienst "Ubimet" tut sich derzeit bei Prognosen besonders leicht. Sie gleichen sich nämlich Tag für Tag und das ist gut so: "Ruhiges Hochdruckwetter, in der Früh Nebel oder Hochnebel. Aber dann sonnig", fasst der Experte die Wetterdaten zusammen. Am Mittwoch könnte es regionsweise auch wieder für einen Sommertag reichen, vom Salzkammergut bis ins Traunviertel könnte die 25-Grad-Marke geknackt werden.

Warm

Hoch "Majla" sei Dank hat dieser Oktober den Mai als Wonnemonat abgelöst: War der Mai noch zu kalt, ist der Oktober zu warm. Über den gesamten Monat gerechnet liegen die durchschnlittlichen Temperaturen um ein bis zwei Grad über normal. Nimmt man nur die vergangenen paar Tage, sind es gar fünf bis zehn Grad zu viel. Der Oktober wird damit als "zu mild" in die Messbilanz eingehen.