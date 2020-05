Neue Projekte gegen Abwanderung

Es reden ja viele", überlegt Norbert Steinwidder. "Aber wir haben uns das gut überlegt und tun es." Es, das ist ein regionales so genanntes Crowdinvestment-Netzwerk: Mit seiner Hilfe sollen Menschen gefunden werden, die sich im steirischen Murtal mit neuen Geschäftsideen ansiedeln wollen.

Drei Unternehmer haben sich zusammengetan, seit Mai läuft Kraft.Crowd. Die ersten Projekte seien eingereicht und würden derzeit geprüft, betont Steinwidder. "Wir sind eine Plattform, die ausschließlich an der Entwicklung der Region Murtal interessiert ist. Wir wollen dort Innovation leisten und Arbeitsplätze schaffen." Das soll helfen, die Abwanderung zu reduzieren.

Denn alljährlich verliert der Bezirk Murtal Einwohner; im steiermarkweiten Vergleich ist der Anteil der Senioren in dieser Region überdurchschnittlich hoch. "Vor allem Menschen zwischen 20 und 39 Jahren fehlen dem Bezirk schon heute", konstatiert ein Bericht der Landesstatistik.

Dem will kraft.crowd etwas entgegenhalten. Das Prinzip wurde von bestehenden Internet-Plattformen übernommen: Es wird eine Mindestsumme fixiert, die nötig ist, um ein Projekt durchzuziehen, der Schwellenwert. Kleininvestoren ab 100 Euro können einsteigen, das große Geld kommt durch die Menge an Förderern zusammen.

Um das auch selbst zu probieren, versuchte es Steinwidder mit einem Franchise-Projekt: Er sammelte 96.200 Euro, um eine Filiale des Zoofachgeschäfts "Futterhaus" in Bruck an der Mur aufmachen zu können.

Der Weg über das Crowdinvestment sei durchaus mühsam gewesen, aber spannend. "Der Unterschied zu Bankdarlehen sind Bonitäten, Sicherheiten, Vorlaufzeiten. Aber in Österreich wird es ja zunehmend schwieriger, Bankfinanzierungen aufzustellen", meint er. So würde doppelt so viel Eigenkapital verlangt wie in Deutschland.