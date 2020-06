Neuauflage im Tierschützerprozess

Jahrelang ermittelte eine eigene Soko. Tierschützer saßen in U-Haft. 14 Monate dauerte der Prozess, der gravierende Ermittlungspannen aufdeckte und im Mai 2011 mit 13 nicht rechtskräftigen Freisprüchen endete.

Für Jürgen Faulmann heißt es zurück an den Start. Was war sein erster Gedanke? „Positiv.“ Weshalb dies? Der Senat III. im OLG habe in der Causa immer gegen die Eingaben der Tierschützer entschieden und hätte auch einen Schuldspruch fällen können. „Jetzt haben wir die Chance, den Wahrheitsbeweis anzutreten.“ Was war sein zweiter Gedanke? „Das wird mühsam. Psychisch, physisch und finanziell.“

„Entsetzt“ reagierte Martin Balluch, einer der rechtskräftig Freigesprochenen, auf den OLG-Entscheid. Der Obmann des Vereins gegen Tierfabriken hält den Vorwurf der Nötigung für derart absurd, dass er in diesem Punkt eine Selbstanzeige erstatten will. Ein Beispiel dafür: Gegenüber einem Textilriesen, der Pelze vertrieb, kündigten die Aktivisten (angemeldete) Kundgebungen an, sofern er die Ware nicht aus dem Sortiment nehme. Balluch: „Das ist unsere Pflicht.“ Für den Staatsanwalt ist es Nötigung, das OLG befand, dass das Erstgericht sich nicht ausreichend mit den belastenden Beweisen auseinandergesetzt habe.

Das Verfahren verschlang Millionen. Für die Aktivisten war es ruinös. Erste Regressforderungen wurden eingebracht. Balluchs Anwalt fordert etwa 1,1 Millionen Euro für seinen Mandanten.