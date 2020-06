Neos-Stadträtin im Streit um Bad entmachtet

Für Ehrlichkeit bestraft" steht auf einem rosa Transparent, daneben Barbara Unterkofler mit einem Megafon. Die Neos-Baustadträtin protestiert am Montagnachmittag am Platzl in Salzburg gegen ihre Entmachtung beim Neubauprojekt des Paracelsus-Bades. "Ich habe die Bürger vor einer Geldverschwendung gewarnt und werde dafür mundtot gemacht", kritisiert sie die Vorgehensweise von Bürgermeister Heinz Schaden ( SPÖ).

Unterkoflers Kritik am Bauprojekt hatte Schaden als "Vertrauensbruch" betrachtet, weil es dazu ein deutliches Regierungsabkommen gebe. In der Stadtsenatssitzung am Montag wurde ihre Entmachtung mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP und der Bürgerliste angenommen. Ab sofort ist Schaden selbst für das umstrittene Projekt zuständig.

Unterkofler hatte darauf aufmerksam gemacht, dass der Bau von Hallenbad, Kurhaus, Büros und Tiefgarage deutlich teurer werde als die 55 Millionen Euro, die per Gemeinderatsbeschluss dafür vorgesehen sind. Mittlerweile liege ihr auch ein Gutachten vor, das diesen Verdacht bestätigen soll. Sie rechnet mit etwa 75 Millionen Gesamtkosten. "Der Steuerzahler hat ein Recht zu erfahren, was mit seinem Geld passiert", betont die Neos-Stadträtin. Sie kritisiert auch, dass die Öffentlichkeit bei der Senatssitzung ausgeschlossen wurde. Schaden hatte das beantragt, als Unterkofler in ihrer Stellungnahme auf die Projektvergabe zu sprechen kam.