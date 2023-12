Kleine Eule ganz groß

Im Sommer starteten Naturschutzorganisationen ein Förderprogramm für die Zwergohreule. Naturschutzbund, Birdlife und die ARGE Streuobst unterstützen die kleinste Eule Österreichs, die bundesweit auf der Roten Liste als „stark gefährdet“ steht. Österreichweit gibt es nur 60 bis 80 Brutpaare, 17 davon haben ihr Revier im Südburgenland. Im Vorjahr wurden drei Brutpaare mit je vier Jungvögeln gezählt.

Die übrigen leben in der Oststeiermark um Bad Loipersdorf und im Raum Köttmannsdorf in Kärnten. Seit den 1940er-Jahren ist das Vorkommen der 18 bis 20 Zentimeter großen Eule rückläufig. Ein Grund dafür ist der Strukturwandel in der Landwirtschaft.