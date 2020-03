Abgeordneter positiv; Kurzarbeit für alle 15.000 Sportvereine; 2.307 Fälle in Ö

Die italienischen Gesundheitsbehörden befürchten einen starken Zuwachs an Coronavirus-Infektionen in der Stadt Mailand, die bisher im Vergleich zum Rest der Lombardei von der Epidemie zum Teil verschont geblieben ist. Die Zahl neuer Infektionsfälle verdoppelte sich in der lombardischen Metropole von 318 auf 638, was Sorge unter den Behörden auslöste.

"Die Auswirkungen eines weiteren Wachstums der Infektionsfälle könnten in Mailand verheerend sein. Die Bürger müssen zu Hause bleiben", sagte der lombardische Gesundheitsbeauftragter Giulio Gallera im Interview mit dem TV-Sender La7. So sprach er sich für eine weitere Reduzierung des öffentlichen Verkehrs in der lombardischen Hauptstadt aus. Mailand wird 114 Soldaten zur Einhaltung der Ausgangssperre einsetzen. Diese sollen Personen aufhalten, die sich trotz Verbots auf der Straße befinden.

"Die Lombardei hat eine unmenschliche Widerstandsfähigkeit in harten Zeiten bewiesen", sagte Gallera. Die Heimisolierung müsse jedoch noch strenger eingehalten werden. In den elf lombardischen Gemeinden, die Ende Februar zur Sperrzone erklärt wurden, weil dort ein Infektionsherd gemeldet wurde, sei die Zahl der neuen Ansteckungen indes auf Null gesunken. "Wenn man eine Gemeinde sperrt und die Leute nicht auf die Straße gehen, sind die Resultate dieser Maßnahmen sichtbar", meinte Gallera.