Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Stürmisch und kalt: Bereits in der Früh und am frühen Vormittag zieht eine markante Kaltfront von Nordwesten her durch und bringt neben Regen- und Graupelschauern teils stürmischen Nordwestwind mit Böen von über 100km/h. Dazu breitet sich Regen samt Wintergewittern bis zum Vormittag auf nahezu ganz Österreich aus, wobei es im Osten und Süden vergleichsweise wenig regnet und am Nachmittag auch schon wieder meist trocken ist. In den Alpen schneit und regnet es aber weiter, die Schneefallgrenze sinkt dabei auf 600 bis 400m. Es wird im Laufe des Tages kälter, am Nachmittag hat es nur noch minus 1 bis plus 7 Grad. In 2000m Temperatursturz auf minus 10 Grad.