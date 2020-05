Nachbar schoss Kontrahenten ins Gesicht

Der Schütze selbst wird seine Tat vor Gericht verantworten müssen. Er wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft von der Polizei festgenommen und in die örtliche Justizanstalt eingeliefert. Die Anzeige gegen ihn wegen „gefährlicher Drohung mit Körperverletzung“ wird geprüft. Belastend ist für den Schützen der Umstand, dass er sein Gegenüber mit der täuschend echt aussehenden Plastikpistole zu Tode erschreckt hat. „Der Mann sah plötzlich in den Lauf der Waffe und konnte nicht wissen, dass das eine Soft-Gun ist “, schilderte ein Polizeisprecher. Handhabung und Besitzrechte dieser Schussgegenstände, die weder als Schusswaffen noch als Spielzeug gelten, wurden erst per 1. Oktober in einer Gesetzesverordnung neu geregelt und verschärft.