Nach Tipp von Häftling: Zwei Terrorverdächtige festgenommen

Der Tipp kam von einem Häftling der Justizanstalt Hirtenberg in NÖ: Zwei mit ihm in Verbindung stehende Männer hätten einen Sprengstoffanschlag in Wien zwischen Weihnachten und Silvester dieses Jahres geplant. Mitte dieser Woche verhaftete die Polizei daraufhin die mutmaßlichen Terroristen aus Wien.