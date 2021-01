Nach 100 Jahren gibt es wieder Luchse im Wiener Quellenschutzgebiet

Über eine sensationelle Sichtung freut man sich bei der Wiener Stadtverwaltung. Im steirischen Hochschwabgebiet, durch das die zweite Wiener Hochquellwasserleitung verläuft, lieferten Wildkameras den Beweis für die Existenz zumindest zweier Luchse. Die Raubkatze galt in diesen Breitengraden seit rund 100 Jahren als ausgestorben. Experten zufolge dürfte es sich um ein Männchen und ein Weibchen handeln.

Damit ist endlich der Beweis für die Rückkehr der Raubkatze gelungen. Denn bereits im Vorjahr ging man anhand eindeutiger Beutetierresten davon aus, dass in den Quellenschutzwäldern der Stadt in den Bereichen Hochschwab, Rax und Schneeberg zumindest ein Luchs anwesend sein dürfte.

Luchse werden illegal gejagt

Wiens Klima-Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) und Forstdirektor Andreas Januskovecz sind besonders erfreut. "Der Luchs gehöre zum natürlichen Artenspektrum in unseren Wäldern. Gemeinsam mit anderen wieder heimischen Raubtieren, wie etwa dem Wolf, trage er zur Erhaltung eines ökologischen Wildstandes auf natürliche Weise bei", sagt Januskovecz.



Euphorisch kommentiert man den Nachweis von Europas größter Katzenart aber auch bei der Naturschutzorganisation WWF Österreich. „Der Luchs fühlt sich in Wiens Wäldern zu Recht wohl“, so WWF-Artenschutzexperte Christian Pichler. In Österreich leide die seltene und vom Aussterben bedrohte Art jedoch besonders unter zerschnittenen Lebensräumen. Straßen und Infrastruktur verhindern, dass einzelne Luchse zur Fortpflanzung zueinander finden. „Auch Fälle von Wilderei dezimieren die isolierten Populationen. Dieser Teufelskreis muss unbedingt durchbrochen werden“, fordert Pichler.

Das bestätigt auch Januskovecz. Zwar zähle der Eurasische Luchs, dessen natürliche Vorkommen auf Wiederansiedlungen in den 1970er und 1980er Jahren zurückgehen, zu den streng geschützten Arten. In Westeuropa galt er bis dahin aber als ausgerottet, weil Jäger ihn punkto Rehjagd als Konkurrenz ansahen und entsprechend dezimierten. Vor der Wiederansiedelung wurde in Österreich 1918 der letzte heimische Luchs im Bregenzerwald erlegt.