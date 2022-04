Zwei Jahre war im Mostfrühling pandemiebedingt Tristesse angesagt. Mit der gerade beginnenden Birnenblüte herrscht Aufbruchsstimmung im Mostviertel. Die Bauern und Produzenten haben die Corona-Zeit genutzt, um rund um den Tag des Mostes am 24. April auch Innovationen präsentieren zu können.

Eingebettet in zahlreiche Events und touristische Angebote erwartet die Gäste auch viel Neues. Das Mostbaronpaar Maria und Bernhard Hauer in Hauersdorf hat die große Nachfrage in der Pandemiezeit nach Ab-Hof-Jausen zu einer neuen Attraktion entwickelt: Im Mostfrühling gibt’s nun den Picknickkorb. Gefüllt mit Jause, Leckereien und einer Flasche Most oder Saft. „Jene, die sich mit feiner Verpflegung einen duftenden Garten oder einen netten Aussichtspunkt zur Baumblüte suchen wollen, werden so bestens bedient“, freut sich Moststraßen-Obfrau Michaela Hinterholzer über die neue Innovation.