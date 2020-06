Mordfall Kammerer: Ermittlungen gegen Verdächtigen eingestellt

Im Fall der 2005 in Innsbruck erstochenen Daniela Kammerer aus NÖ ist das Ermittlungsverfahren gegen den bisher hauptverdächtigen Ex-Studienkollegen zwar eingestellt, die Suche nach dem Mörder geht dennoch weiter. Das Cold Case Management des Bundeskriminalamtes legt den Fall keineswegs zu den Akten. Die Suche nach neuen Ermittlungsansätzen geht weiter.

Wie vom KURIER berichtet, saß der aus Perchtoldsdorf in NÖ stammende Thomas B. (29) sechs Wochen lang als Mordverdächtiger in U-Haft, ehe er von der Staatsanwaltschaft Innsbruck aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen wurde. Zwar wurde DNA und B.s Hautschuppen auf dem Gewand der Leiche und einem daneben liegenden Fahrrad vorgefunden, allerdings ist nicht sicher wie diese Spuren dorthin gelangt sind.