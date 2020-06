Mord und Selbstmord: Täter besaß Waffe legal

Er war so ein Familienmensch, er hat sich aufgeopfert, seine Frau gepflegt. Der ganze Ort steht unter Schock.“ Werner Höfler, ÖVP-Bürgermeister von Hofstätten an der Raab, kann es kaum fassen: Sein Parteifreund Josef K., 46, wurde in der Nacht zum Freitag erschossen vom Ex-Freund der Tochter, die sich vom mutmaßlichen Täter bereits vor mehr als einem Jahr getrennt hatte.

Wetzawinkel, eine der Katastralgemeinden des oststeirischen Hofstätten, ist klein, ländlich, beschaulich. Doch die Ruhe wurde jäh durchbrochen: Günther A., 45, aus Fürstenfeld, Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, soll das fast gleichaltrigen Ex-Gemeinderatsmitglied aus nächster Nähe erschossen haben. Der Installateur war laut Polizei sofort tot. Danach setzte sich A. in sein Auto und tötete sich selbst. Die Pistole war registriert, A. besaß sie legal.