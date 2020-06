Mord an Geschäftsmann: Suche nach zersägter Leiche

Noch dazu eines, das wie aus einem TV-Krimi abgeschaut wirkt: Die beiden mutmaßlichen Täter, 23 und 29 Jahre, sollen E. in ihr Auto gelockt haben. Einer der beiden soll ihn mit einer Schnur erdrosselt und beide dann die Leiche in einem extra angemieteten Container zerstückelt haben. „Mit einer Säge aus dem Baumarkt“, berichtet Schwarz. Die Polizei geht davon aus, dass Körperteile in Beton eingegossen und in der Mur südlich von Graz versenkt wurden.

Den Ort will Schwarz nicht bestätigen, nur soviel: „Es wird derzeit an mehreren möglichen Stellen gesucht.“ Taucher sollen jedenfalls ausgerückt sein. Unklar ist bis jetzt auch, in wie viele Teile das Opfer zersägt wurde. Auch das Werkzeug tauchte bislang nicht auf. „Wir haben bis jetzt nur die Aussagen des jüngeren Verdächtigen.“