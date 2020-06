Mit Leiche gelebt: Geständnis beim Friseur

Gerda Oeller blickt auf eine lange Karriere als Friseurin zurück und hat schon viel gehört. Was ihr eine Kundin am Mittwochabend jedoch erzählte, als die Innsbruckerin der 70-Jährigen gerade die Haare färbte, war mehr als schockierend: "Mir ist ganz schlecht geworden." Man sei auf den Lebensgefährten der Frau zu sprechen gekommen. "Da hat sie gesagt, dass er gestorben ist", berichtet Oeller, die sich zunächst noch nichts dachte. "Er liegt am Boden, aber ich habe ihn eh zugedeckt", habe die Kundin dann aber noch erzählt.