Millionepleite eines Familienbetriebs für Lichtechnik

"Im Jahr 2011 haben die Geschwister Christian Achleitner und Martina Tarde das Unternehmen von den Eltern übernommen. Bis ins Geschäftsjahr 2015/16 konnten ausgeglichene Ergebnisse erzielt werden, danach kam es allerdings zu teilweise beträchtlichen Umsatzrückgängen. Diese führten zu Verlusten in den Wirtschaftsjahren 2016/17 und auch 2018/19", heißt es dazu vom Gläubigerschutzverband KSV1870. "Ursächlich für die Zahlungsunfähigkeit ist einerseits die günstigen am Markt verfügbaren LED-Produkte sowie der Verlust eines Großkunden an den Mitbewerb." Auch es soll zu Bauverzögerungen bei Großprojekten und darüber hinaus zur Kündigung des Generalvertrags mit einer führenden Lebensmittelkette im Bereich Leuchtenservice gekommen sein.

Über die Achleitner Lichtsysteme HandelsgmbH mit Sitz in Wolfern wurde ein Konkursverfahren am Landesgericht Steyr eröffnet. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der

Planung, dem Handel und der Installation von Beleuchtungssystemen für diverse Geschäftsflächen. Das Unternehmen hat rund 1,3 Millionen Euro Schulden, aber nur 131.000 Euro freies Vermögen. 73 Gläubiger und fünf Mitarbeiter sind betroffen.

"Eine Fortführung des Unternehmens ist nicht geplant und ist die Schuldnerin mit einer sofortigen Schließung einverstanden", weiß Sonja Kierer vom KSV1870.