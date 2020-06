Millionenschaden durch Navi-Mafia

Der Handel mit gestohlenen Autoersatzteilen hat sich in den östlichen Nachbarländern und am Balkan zu einem lukrativen Geschäftsmodell entwickelt. Laut heimischen Ermittlern werden die Multimedia-Geräte mit Navis, Scheinwerfer, Airbags und vieles mehr über ansässige Händler oder weltweit über das Internet vertrieben.

Dass gerade Navigationsgeräte des Volkswagen-Konzerns bei den Kriminellen so beliebt sind, hat mehrere Gründe. Zum einen liegt es daran, dass sich Fahrzeuge die serienmäßig kein Navi eingebaut haben, im Nachhinein ohne großen Aufwand nachrüsten lassen.



Allerdings glauben Spezialisten der SOKO-Kfz, dass einigen Abnehmern der Hehlerware eine böse Überraschung ins Haus steht. Für gewöhnlich müssen Navis der Volkswagen-Gruppe beim Wiedereinbau mit einem mehrstelligen PIN-Code entsperrt werden. „Wer sich also so ein gestohlenes Gerät über das Internet bestellt und dann einbauen möchte, der hat vermutlich Pech“, schildert ein Kriminalist. Ohne Code sind die Geräte wertlos und wer versucht, sich das Navi in einer Vertragswerkstätte einbauen zu lassen, wird vermutlich auch sein blaues Wunder erleben. „Dort werden die gestohlenen Geräte erkannt“, erklärt ein Ermittler.



Trotz aller Hürden floriert das Geschäft am Schwarzmarkt. Besonders Ersatzteile von hochpreisigen Luxuskarossen stehen hoch im Kurs. Zuletzt war seit Jahresbeginn in Niederösterreich, der Steiermark und Salzburg eine Bande am Werk, die in sechs Autohäusern noble BMW aufbrach und daraus die Navis mitgehen ließ. Ermittler des nö. Landeskriminalamtes verfolgen bereits eine Spur ins Ausland.