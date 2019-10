Millionenpleite eines bekannten Brandschutz-Unternehmens

Offenbar hat ein Großauftrag dieses Unternehmen mächtig in die Bredouille gebracht. Der Millionenauftrag für Isolierungen einer Industrieanlage im Ausland war über eine österreichische Firma an Land gezogen worden. Zwar sollen für den Auftrag eine Anzahlung und weitere Ratenzahlungen geleistet worden sein. Doch nach Fertigstellung der Anlage sollen gar keine Zahlungen mehr erfolgt sein. Das Unternehmen beklagt einen Forderungsausfall in Höhe von rund 400.000 Euro. In der Folge musste das Brandschutzunternehmen den österreichischen Auftraggeber auf fast 380.000 Euro verklagen. Das zivilrechtliche Verfahren ist noch anhängig.

Doch der Forderungsausfall führte am Ende zu massiven Liquiditätsproblemen. Im August 2019 soll dann die Hausbank die Kreditlinien fällig gestellt haben. Nun musste das Industrieunternehmen Brandschutz & Iso-Technik GmbH laut Creditreform die Reißleine ziehen und Insolvenz anmelden.