Millionenklage gegen ÖBB jetzt vor US-Höchstgericht

Der Vorfall ereignete sich bereits 2007 im Innsbrucker Bahnhof. Sachs wollte auf einen fahrenden Zug aufspringen und rutschte dabei zwischen Zug und Bahnsteig – dabei erlitt sie komplizierte Verletzungen, ihr mussten im Spital beide Beine abgenommen werden.

Der Knackpunkt dabei: Sie hatte ein für ganz Europa gültiges Eurail-Ticket gekauft – online bei einem Anbieter in Massachusetts. Die ÖBB-Personenverkehr AG dürfte aber eigentlich nur geklagt werden, wenn sie eine Niederlassung in den USA haben. Bisher wurden derartige Klagen stets abgewiesen, nun will der Supreme Court aber offenbar doch verhandeln. Durch den Verkauf im Onlineshop sei die Bahn "an kommerziellen Aktivitäten in den USA beteiligt" gewesen. Damit könnte auch die Immunität ausländischer Staatsfirmen aufgehoben werden. Der Supreme Court lässt deshalb eine Anhörung der Parteien zu.