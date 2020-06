Milderes Jugendstrafrecht soll ausgeweitet werden

Der Linzer Strafrechtsprofessor Alois Birklbauer war zu Beginn seiner Laufbahn 15 Jahre ehrenamtlicher Bewährungshelfer. Seine Erfahrungen zog er auch daraus.

KURIER: Es heißt, man müsse Heranwachsenden Grenzen aufzeigen. Wie sollen die ausschauen?

Wir haben für eine Studie zum Ladendiebstahl 13- bis 15-Jährige befragt, was sie von einer Straftat abhält. Gerichtliche Strafen sind es nicht, der Aufgriff durch die Polizei schon eher, am meisten aber, von den Eltern zur Rede gestellt zu werden. Die Bezugsperson ist wichtig, auch mancher Lehrer, den man nicht enttäuschen will. Beziehungen halten von Straftaten ab, nicht Strafen.

Sie plädieren dafür, das Jugendstrafrecht auf junge Menschen bis 21 oder 25 auszudehnen. Warum?

Weil kriminelle Karrieren oft mit 22 oder 23 plötzlich aufhören. Erst dann hat der Mensch seine Position in der Gesellschaft gefunden, und einen Partner. Bis dahin zählt mehr sozialpädagogische Konsequenz und weniger die Strafe. Man sollte die formalen Grenzen aufheben. Wenn ein 18-Jähriger die Bundeshymne veräppelt, sagen wir, er singt: "Hurensöhne", statt "großer Söhne", landet er vor Geschworenen, es geht nichts mit Diversion (Auflagen ohne Strafe, Anm.) und er hat eine Vorstrafe. Den 17-Jährigen kann der Staatsanwalt zum Zeitgeschichte-Unterricht schicken und das Verfahren einstellen.