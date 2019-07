Mein G'schäft: Der richtige Riecher

2004 sah Baldauf einen Fernsehbeitrag über den Stadlauer Seifensieder Friedrich Weiss. Sie war davon so beeindruckt, dass sie über Nacht komplett auf Seife umstieg. Das heißt: kein Duschgel mehr, kein Haarshampoo, auch keine Zahnpasta, nur noch Seife.

Und auch dabei blieb es nicht: Die gebürtige Vorarlbergerin Baldauf beschloss, in der Schweiz ein Geschäft mit den Seifen von Friedrich Weiss zu eröffnen. Dazu kam es allerdings nie. 2006 ist der Seifensieder ganz plötzlich gestorben. Sonja Baldauf wollte ihren Traum aber nicht begraben. Sie zog mit ihrem Mann Christoph Hegglin nach Wien, um das Seifenhandwerk weiterzuführen. Im gleichen Jahr gründete sie die „Wiener Seife“, ihr Mann erlernte das Handwerk des Seifensieders und sie begannen, nach der Originalrezeptur von Friedrich Weiss Seifen herzustellen.

Zuständig für das Seifensieden ist Christoph Hegglin. Das Herstellungsverfahren ist natürlich streng geheim, ein kleinen Einblick gewähren Baldauf und Hegglin aber: Die Grundmasse jeder Seife besteht aus einem Teil Lauge sowie einem Teil Fett. Je nach Sorten werden dem Gemisch Öle, Extrakte und/oder Düfte beigemengt. Das ganze wird dann in einem Kessel kalt gerührt, das heißt , ohne zu erhitzen. Sobald die Seife in der Form hart geworden ist, muss sie in kleine Stücke geschnitten werden, die schließlich per Hand verpackt werden.