Mehr für's Nest: Ostereier im Überlfuss

Sparsam braucht der Osterhase mit den Eiern auf alle Fälle nicht umgehen: Wie die Landwirtschaftskammer Oberösterreich am Donnerstag mitteilte, gibt es davon nämlich reichlich.

64 Millionen Eier wurden zu den Osterfeiertagen in „Normaljahren“ – also noch vor Corona – verzehrt. Knapp 12 Millionen davon allein in OÖ. „Läuft der Markt ähnlich wie im Vorjahr, werden wohl auch heuer um 21 Millionen weniger gefärbte Ostereier verkauft also sonst“, sagt Michaela Langer-Weninger, Präsidentin der Landwirtschaftskammer OÖ. Grund dafür seien die geschlossene Hotellerie und Gastronomie.