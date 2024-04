WhatsApp, Snapchat & Co: Schulen in Oberösterreich wollen mehr Unterstützung

4.000 Nachrichten innerhalb von zwei Stunden in einer WhatsApp-Gruppe. Fotos mit sexuellen Inhalten, die ungebeten eintrudeln. Fiese Sprüche, Lügen und Gerüchte, die online verbreitet werden, Cybermobbing also: Damit haben Kinder und Jugendliche tagtäglich zu tun.

"Jugendschutz hat die Aufgabe, für sicheres Erwachsenwerden zu sorgen. Vor manchen Gefahren müssen wir als Gesellschaft junge Menschen schützen", sagt Oberösterreichs Jugendlandesrat Michael Lindner, SPÖ. Herausforderung Nummer Eins sei auch im Jugendschutz die Mediennutzung, so Lindner: "Ich halte nichts von Smartphone-Verboten und Reglementierungen. Es geht darum, dass Kinder und Jugendliche Kompetenzen zur sicheren Nutzung sozialer Medien entwickeln." Workshops sind stark nachgefragt Das passiert in Oberösterreich unter anderem durch Workshops in Schulen. Die setzen schon früh an. "Viele Kinder bekommen zur Erstkommunion ihr erstes Handy", sagt Christa Pacher, Leitung der Gruppe Jugend beim Land OÖ. Deswegen gibt es bereits für die dritte und vierte Schulstufe entsprechende Angebote. Da geht es vor allem um Basiswissen und die ersten Gefahrenquellen im Umgang mit Smartphones.

© APA/dpa/Tobias Hase

Stark nachgefragt und bis zum Herbst sogar ausgebucht sind die Workshops "Cybermobbing" und "Snapchat, WhatsApp & Co.". Im gesamten Jahr 2023 wurde der WhatsApp-Workshop in Oberösterreich 132-mal veranstaltet, alleine in den ersten drei Monaten in 2024 bereits 81-mal. Auf die Frage, wie denn auf die hohe Nachfrage seitens der oö. Schulen reagiert werde, sagt Landesrat Lindner: "Da müssen wir ab dem kommenden Schuljahr auf jeden Fall zusätzliche Angebote und Ressourcen bereitstellen." Außerdem soll das Workshop-Angebot ab Herbst nicht nur strukturell, sondern auch inhaltich erweitert werden. Und zwar mit Angeboten, die sich mit heiklen Themen wie Sexting, Versenden von Nacktbildern und sexuellem Missbrauch im Netz auseinandersetzen.