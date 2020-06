Die letzten Briefe der Mary Vetsera

Die Aufzeichnungen umfassen 148 handgeschriebene Seiten und wurden von Marys Mutter wenige Wochen nach Mayerling diktiert. Sie gingen im selben Jahr noch in Druck, wurden aber sofort vom Wiener Polizeipräsidenten Baron Krauß beschlagnahmt und vernichtet.

Man weiß von fünf handschriftlichen Exemplaren, die Mary Vetseras Mutter vorsichtshalber anfertigen ließ und die sich in nicht näher bekanntem Privatbesitz befinden. Doch ein Exemplar wurde vor zwei Jahren zum Verkauf angeboten und vom Wiener Gastronomen Mario Plachutta für seine „Kaiserhaussammlung“ erworben. Er präsentiert das einzigartige Dokument jetzt via KURIER der Öffentlichkeit.

Auf Seite 48 der Denkschrift steht, welche Rolle der Tod in der Beziehung Rudolfs zu Mary Vetsera von Anfang an spielte: Helene Vetsera zitiert einen Brief Marys an ihre Freundin Hermine Tobis, in dem sie ihr mitteilte, „dass sie von dem Kronprinzen einen eisernen Ehering bekommen habe, der auf der inneren Seite die Buchstaben ,I. L. V. B. I. D. T.’ trug... Im nächsten Briefe theilte sie mit, dass sie wieder bei ihm gewesen sei, wobei er ihr die Inschrift erklärte: ,In Liebe vereint bis in den Tod.’ Sie war selig darüber.“