Masterstudium: Spielen im Namen der Wissenschaft

Springen, Singen, Laufen, Kaufen – und das alles im Namen der Wissenschaft. Wenn Kärntner im Jahr 2016 die Controller eines Videospiels strapazieren, so können sie behaupten, dies sei zur Studienzwecken erforderlich. Ab dem Jahr 2016 wird es an der Universität Klagenfurt einen Masters-Studiengang namens "Games Studies" geben, der vier Semester dauern wird. Zur Einstimmung läuft derzeit die Ausstellung "Video Games. 68 verspielte Jahre!?" an der Bildungseinrichtung, die bis 12. Dezember besucht werden kann.

68 Jahre Videospiele? "Tatsächlich wurde im Jahr 1946 das erste virtuelle Spiel für einen Röhrenrechner veröffentlicht, es handelte sich um ein mathematisches Zahlenspiel. Mit jedem technologischen Fortschritt kamen neue Spiele wie , Tennis for Two‘ oder ,Tic, Tac Toe‘ hinzu", sagt Mathias Lux vom Institut für Informationstechnologie.

Sieben historische Games können bei der Ausstellung auf Konsolen gespielt werden: darunter Legenden wie "Pacman", "Pong", "Sims" oder "Donkey Kong". Der unumstrittene Held der Videospiel-Historie ist aber ein kleiner, etwas dicklicher italo-amerikanischer Klempner mit Schnurrbart und blauer Latzhose: Super Mario. 1985 trat die Figur erstmals in Erscheinung, inzwischen begeistern er und seine Kumpel die nächste oder übernächste Generation.