Maske schützt besser als Visier; Edtstadler erwägt Änderung des Covid-Gesetzes

Der australische Tennisprofi Nick Kyrgios hat seine Teilnahme an den US Open in New York abgesagt. Er verzichte für die Menschen, für seine Aussies, "für die Hunderttausenden Amerikaner, die ihr Leben verloren haben, für euch alle", teilte der 25-Jährige am Sonntag in einem Video in den sozialen Netzwerken mit. Mehr dazu hier: