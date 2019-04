Masernfall nun auch beim Eishockeyklub KAC

In der Landessanitätsdirektion bereiten sich die Mitarbeiter auf weitere mögliche Maserenfälle vor - und das in einem Bundesland, das „praktisch masernfrei“ war, wie Heimo Wallenko von der Landessanitätsdirektion betont. In den vergangenen zehn Jahren wurden im Bundesland höchstes drei Fälle jährlich gemeldet, diese seien „importiert“ worden, also keine Kärntner Betroffenen gewesen.