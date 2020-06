Österreicher will zum Mars

Golob

, Herausgeber eines Musikmagazins, will nämlich zum Mars. Und dort den Rest des Lebens bleiben. Er ist einer der 100 Kandidaten, die es beim Projekt "Mars One" bis in die dritte Runde geschafft haben.ist der einzige Österreicher: Von nach Veranstalterangaben 202.586 Bewerbern aus 140 Staaten ist er im Rennen um eines der 24 Tickets. Heuer noch soll feststehen, wer 2025 dabei ist. "Anfang 2012 hab’ ich zum ersten Mal von der Idee erfahren", erinnert sich, nachts beim Zappen durch TV-Wissenschaftskanäle. "Da hör’ ich von ,Mars One‘ und denk’ mir, Wahnsinn. Ein geiles Projekt."

Drei Monate lang habe er überlegt, ob er sein Bewerbungsvideo absenden soll. "Meine Inspiration war dann, ich möchte Leute motivieren. Ich will meinen Kindern zeigen, dass man etwas machen kann, wenn man es will, das will ich ihnen vorleben." Die Kinder Niclas, 17, Romy, 8, und der sechsjährige Matthias würden das sowieso "alles easy, alles cool" nehmen." Und sein Vater habe zu ihm gesagt, "wenn er nicht schon 60 wäre, tät’ er sich gleich bewerben."

Der Nachwuchs sei in zehn Jahren dann auch schon großteils erwachsen, aus den Augen werde man sich schon nicht verlieren: Kommunikation per Internet sei auch vom Mars zur Erde möglich, zeitverzögert um bis zu 20 Minuten eben. Während der achtjährigen Ausbildungsphase zum Astronauten in den USA könnten die Kinder ja auch dabei sein.