Mann war 45 Jahre ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs

45 Jahre lang war ein Grazer mit dem Auto unterwegs, ohne je einen Führerschein besessen zu haben: Der 63-Jährige wurde allerdings nur ertappt, weil er an einer Tankstelle nicht bezahlt hatte.

Am 2. Juni tankte der Grazer in der Fabriksgasse in Graz Diesel in seinen Wagen und fuhr davon, ohne die Rechnung zu begleichen.

Ein 33-jähriger Angestellter rannte ihm nach, klopfte sogar an die Scheibe des Wagens, als der Grazer langsam aus der Tankstelle hinaus fuhr. Doch der Lenker reagierte nicht und düste davon. Dem Tankwart blieb nur übrig, das Kennzeichen zu notieren und die Polizei einzuschalten.

Bei der Überprüfung staunten die Polizisten: Der Grazer hatte zwar ein Auto angemeldet, doch im Register tauchte kein Führerschein auf. Mehrmals versuchten die Beamten, den Mann in seiner Wohnung zu erreichen. Es dauerte eine Woche, ehe er endlich einmal doch zu Hause war und öffnete.