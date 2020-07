Mann drohte Firmenchef mit Bombe

Ein 60-jähriger Grazer wurde nach einem groß angelegten Polizeieinsatz in der Steiermark festgenommen. Laut Ermittlern drohte er bereits am vergangenen Mittwoch damit, eine Firma in Feldbach in die Luft zu sprengen. Er soll sechs Droh-SMS an den Chef der Firma geschickt haben. Die Polizei rückte sofort mit einem Sprengmittelsuchhund an und durchsuchte das Firmenareal - ohne fündig zu werden.

Doch die Polizisten konnten rasch die Identität des Verdächtigen klären. Er wurde festgenommen. Der einschlägig vorbestrafte Mann, der auf Bewährung aus der Haft entlassen worden war, bestreitet die Vorwürfe. Er wurde in die Justizanstalt Graz Jakomini eingeliefert.