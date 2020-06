Mangelnde Schuldeinsicht darf keinen Einfluss aufs Urteil haben

Angeprangert hat die unkorrekte Gerichtspraxis die FPÖ, die ansonsten nicht gerade durch Gnadenakte für Straftäter auffällt. In einer parlamentarischen Anfrage an den Justizminister wurde Auskunft begehrt, was gegen die Verhängung höherer Strafen für leugnende Angeklagte getan werde.

Brandstetter sagte die Übermittlung eines Erlasses sowie ein Einfließen der Problematik in die Richterausbildung zu.

Der Anlassfall betraf eine Buchhalterin, die in ihrer Firma 100.000 Euro veruntreut hatte. Sie wollte ihre Schuld bis zuletzt nicht einsehen und wurde – auch deshalb – zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verdonnert.

Der OGH führte aus, dass ein Geständnis ein wichtiger Milderungsgrund ist und es erlaubt, die Strafe zu mäßigen. Der Umkehrschluss, also eine Erhöhung der Strafe bei einem Bestreiten der Tat, ist aber nicht korrekt. Schließlich dürfen sich Angeklagte verantworten, wie sie wollen, und daher auch straffrei lügen bzw. leugnen.

Für die Buchhalterin hat sich der Wegfall des fälschlich herangezogenen Erschwerungsgrundes ausgezahlt. Der OGH senkte die Strafe auf zwei Jahre teilbedingt, wovon die Frau nur acht Monate absitzen muss.