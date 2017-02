Eine männliche Leiche ist Sonntagvormitttag in der Gemeinde Laßnitzhöhe bei Graz gefunden worden. Wie die steirische Polizei in einer Aussendung mitteilte, waren die Todesursache ebenso wie die Identität des Mannes unbekannt. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Alter auf etwa 60 Jahre geschätzt

Die Leiche wurde Sonntag gegen 9.30 Uhr auf einem Grundstück in der steirischen Gemeinde gefunden. Der Tote dürfte etwa 60 Jahre alt gewesen sein. Die Mordermittler waren am späten Vormittag zu dem Ort des Geschehens unterwegs. Laut ersten Informationen wies die Leiche eine Verletzung am Hals auf, das konnte aber vorerst nicht bestätigt werden.