Lotto-Jackpot: Auf die richtige Formel kommt es an

In meinem Spezialgebiet geht es eigentlich um etwas sehr Einfaches", sagt Ilse Fischer von der Fakultät für Mathematik über ihren Forschungsschwerpunkt, der in Fachkreisen unter dem Begriff "Abzählkombinatorik" subsumiert wird. Im Uniview-Magazin erklärt sie, dass der Inhalt ihrer wissenschaftlichen Arbeit für die allgemeine Öffentlichkeit nur schwer verständlich ist. "In meinem Gebiet geht es aber darum, eine möglichst effiziente Abzählmethode zu entwickeln und auch bei noch so komplexen Problemen die dahinterstehende Logik zu entschlüsseln und – wenn möglich – in eine relativ einfache Formel zu packen."



Um dies zu veranschaulichen, verweist die Mathematikerin, deren aktuelles Projekt im Rahmen des START-Programms des FWF gefördert wird, auf ein Alltagsbeispiel. "Nehmen wir an, Sie wollen herausfinden, wie viele verschiedene Lotto-Zahlenkombinationen möglich sind. Um dieses Rätsel zu lösen, können Sie sich entweder hinsetzen und mühsam alle rund acht Millionen unterschiedlichen Ziffernfolgen notieren. Oder aber Sie greifen auf eine einfache Formel zurück. Letztere beschreibt gewissermaßen das dahinterliegende mathematische Muster, das Bildungsgesetz hinter einer bestimmten Zahlenfolge. Genau das will ich auch für andere, noch weitaus schwierigere Abzählprobleme herausfinden", sagt Fischer.