Lkw mit Flüchtlingen in Kärnten gestoppt

Am Autobahnparkplatz Federaun kam es am Sonntag gegen 13 Uhr zu einem Polizeieinsatz: In einem Kühltransporter wurden vier Flüchtlinge im Laderaum geschmuggelt.

Auf KURIER-Anfrage erklärte die Polizei, einer der Migranten sei mit Unterkühlungen ins Spital gebracht worden. Die Untersuchungen laufen noch.

Mehr dazu in Kürze.