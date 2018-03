Lipizzaner-Fohlen: Erste Schritte im Schnee

Die Lipizzaner der Spanischen Hofreitschule sind weltbekannt. Gezüchtet werden die Tiere im Bundesgestüt Piber in der Steiermark. 60.000 Personen besuchen das Gestüt jährlich. Die Lipizzanerzucht zählt seit 2016 zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe.

Bei den Fohlenerlebnistagen am 1., 10., 17. und 22. März kann man alles über den Nachwuchs erfahren. Tickets (ab sieben Euro) sind ab 13 Uhr am jeweiligen Tag erhältlich. Mit 24. März startet in Piber die Sommersaison.