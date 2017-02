Lenker mit zwei Promille: 17-Jährige bei Unfall getötet

Eine 17-jährige Frau ist in der Nacht auf Samstag bei einem Autounfall in Faistenau im Salzburger Flachgau ums Leben gekommen. Der 17-jährige Lenker war schwer betrunken. Er kam mit dem Auto in einer Linkskurve von der Straße ab, schlitterte über eine Böschung und krachte gegen einen Baum. Für die mitfahrende junge Frau kam jede Hilfe zu spät, der Lenker und zwei weitere Mitfahrer wurden verletzt.

Jugendliche kamen von einer Party

Die Jugendlichen dürften ersten Informationen nach um 3.20 Uhr von einer Party auf der Lidaunstraße Richtung Ebenau unterwegs gewesen sein. Ein durchgeführter Alkotest bei dem 17-jährigen Lenker ergab 2,12 Promille, sagte Polizeisprecher Michael Rausch im Gespräch mit der APA.

Aus Autowrack befreit

Die Freiwillige Feuerwehr Faistenau befreite die verletzten Burschen aus dem Autowrack. Einer der Mitfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Fahrer und ein weitere Mitfahrer wurden leicht verletzt. Sie wurden in Salzburger Krankenhäuser gebracht.

Ein Kriseninterventionsteam habe bereits die Angehörigen der 17-jährigen Toten verständigt und betreue die Familie, sagte Rausch. Ein Unfallsachverständiger sei an der Unglücksstelle. Eine Blutprobe des 17-jährigen Lenkers wurde sichergestellt.