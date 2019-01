„Leitung 60 Jahre ohne Bewilligung“

„Im Zuge der Auseinandersetzung habe ich die ÖBB aufgefordert, mich zu enteignen und zu entschädigen, was diese jedoch abgelehnt haben“, sagt K. zum KURIER. Dabei hat ein Sachverständiger die Wertminderung der Liegenschaft durch die Überspannung mit 188.000 Euro beziffert.

„Statt die Wertminderung meines Grundstücks wie gesetzlich vorgesehen zu vergüten, hat die Finanzprokuratur, die Anwaltskanzlei der Republik, gegen mich Klage erhoben“, sagt K. „Das inzwischen rechtsgültige Urteil stellt eine Ersitzung der Leitung fest.“

Laut Oberlandesgericht ( OLG) Wien durften die ÖBB davon ausgehen, dass die mittlerweile verstorbene Mutter Gerald K.s „der Überspannung der Grundstücke zustimmte und die Errichtung und den Betrieb duldete“ – obwohl es weder einen entsprechenden Dienstbarkeitsvertrag gibt noch eine Eintragung ins Grundbuch erfolgte. Diese Eintragung ist erst nach diesem OLG-Urteil erfolgt.

Indes wollten die ÖBB sich mit Hilfe des Gerichts das Recht einräumen lassen, künftig K.s Grundstück auch betreten, befahren und die Leitung umbauen zu können. Das hat das Oberlandesgericht Wien unter Eduard Strauss aber explizit untersagt. Und der Grundstückseigentümer, dem die Prozesse bisher schon so viel gekostet haben wie ein Mittelklasseauto, will nicht aufgeben.

Er hat nun den Wiener Anwalt und Umweltrechtler Wolfgang List engagiert, der in Sachen HCB-Skandal im Kärntner Görtschitztal wie eine Art „Advocatus Diaboli“ die Klagenfurter Behörden vorführte.

Am vergangenen Donnerstag hat List im Fall Gerald K. vier Aufforderungsschreiben wegen Rechtsverletzungen verschickt: an Landeshauptmann Peter Kaiser, an das Verkehrsministerium, an die Volksanwaltschaft und an die ÖBB Infrastruktur AG.