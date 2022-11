Leichter Anstieg: 5.518 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Am Dienstag sind laut Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) österreichweit 5.518 Neuinfektionen registriert worden. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage, hier kamen täglich 4.033 Fälle hinzu. Im Krankenhaus lagen am Mittwochvormittag 936 Infizierte - 21 mehr als am Dienstag, aber 73 weniger als vor einer Woche. Zehn weitere Covid-Tote im Tagesvergleich bedeuten bisher insgesamt 21.159 Pandemieopfer.