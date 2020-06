Lech: Aufstand wegen Ferienwohnungen

Gemeindewahlen Am 15. März werden die Gemeindestuben in Vorarlberg neu besetzt. 193 Listen und 132 Kandidaten für den Bürgermeistersessel stehen zur Wahl. In 85 von 96 Gemeinden ist der Bürgermeister VP-Mitglied oder steht der Partei nahe. Der Ortschef wird in 60 Gemeinden direkt, ansonsten von der Gemeindevertretung gewählt.

Mehrheitswahl In 16 Gemeinden des Landes – so auch in Lech – wird nach dem sogenannten Mehrheitswahlrecht gewählt. Dabei tragen die Bürger auf leeren Zettel die Namen der gewünschten Kandidaten ein. Jeder kann jeden wählen. Wer am meisten Stimmen erhält, wird Gemeindevertreter und kann den Bürgermeister mitwählen.